Veninder sælger ud for at skaffe plads i klædeskabene

Bogense: Veninderne Pia Poulsen og Karoline Rasmussen fra Bogense har ryddet op i klædeskabene, og alt det, der ikke er på favoritlisten længere, har de taget med i Bogense Hallerne, der søndag holder Marketplace Live - eller kræmmermarked for private.

Her har de to veninder lejet en hjørnestand, og ud over de to borde har de selv medbragt et stativ, så tøjet man hænge præsentabelt. Og det går rimeligt med salget, fortæller de først på eftermiddagen, hvor Pia Poulsen anslår, at hun har solgt for 700-800 kroner.

- Og vi har skyklapper på, så vi ikke køber noget andet i stedet, forsikrer de. For der skal jo helst være plads til nyindkøb i klædeskabene.

I den anden ende af hallen er små drenge med hang til Lego i høj kurs hos 12-årige Bertel Bang Birkeland. Han synes, det går alt for trægt med at sælge de legomænd, han ikke selv leger med længere.

- Jeg har kun solgt for 30 kroner, sukker han, mens lillesøster Nora har bedre held med at sælge bøger og "pigeting".

Omkring 25 har lejet en stand i hallen, og da markedet ligger samme dag som det store cross-løb til fordel for indsamlingen til Castor, har Bogense Hallerne besluttet at give 25 procent af indtægterne fra leje af stande og éntre i hallen til Castor-indsamlingen.