Veninder åbner ny butik: - Bogense må ikke blive en by med tomme vinduer

Rie Stentebjerg (tv.) og Marianne Laursen er glade for at være de nye ejere af Bogense-butikken i baggrunden, som indtil nu har huset Skohuset. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Titlen på Skohuset bliver byttet ud med Lux:Room, og de nye ejere er veninder og fra Bogense.

Bogense: Det forgangne efterår var hårdt for bogensernes handelsliv, da både tøjbutikken Fru Lund og forretningen Skohuset meddelte, at de lukkede. Begge inden for få uger. Men ved indgangen til december kom det frem, at sidstnævnte forretning var blevet købt, og nu står de nye ejere frem. Til april åbner Bogenses nye livsstilsbutik for kvinder i alle aldre. Navnet bliver Lux:Room, og dette med Marianne Laursen og Rie Stentebjerg ved roret. Og spørger man dem, var der én speciel grund til, at de gjorde det. - Vi er begge to vokset op i Bogense og elsker byen. Så det har gjort ondt at se flere butikker lukke, fortæller Marianne Laursen. Hvilket medejeren er enig i. - Det må ikke blive en by fyldt med tomme butiksvinduer. Vi har ikke lyst til at køre til Odense, hver gang vi skal have noget, siger Rie Stentebjerg.

- De små butikker kommer til at overleve. Det er her, man rigtigt kan kræse for kunderne og give dem den betjening, som hjælper dem mest. Det vil vi holde fast i. Marianne Laursen, medejer af Lux:Room.

Den nye livsstilsbutik for kvinder kommer til at hedde Lux:Room, som her på ejernes t-shirts. Den åbner først den 1. april, så de næste par måneder skal gå med at gøre lokalerne klar. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Småsnak blev til mere Det begyndte ellers blot som en løs snak mellem de to veninder. Marianne Laursen på 41 år har tidligere i flere år været tilknyttet butikken Fru Lund som sælger, mens 38-årige Rie Stentebjerg arbejder som privatrådgiver i Nordfyns Bank. - Vi snakkede om, at det kunne være sjovt at springe ud som selvstændige. Min mand er selvstændig, så derigennem kender jeg til det, forklarer Marianne Laursen. Der kom kun ekstra gang i snakken, da de så de to butikker ville lukke. - Meget af vores tøj har vi købt hos Fru Lund, så det kom da lidt som et chok. Og så blev vi nødt til at gøre noget ved det, siger Rie Stentebjerg. - For vi vil gerne bidrage til livet her. Få uger senere havde de lejet sig ind i den nu tomme Skohuset-bygning, klar til at tage udfordringen op.

Marianne Laursen bliver ansigtet udadtil, mens Rie Stentebjerg holder sig i baggrunden bag veninden som sparingspartner. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Kræsen om kunderne De er ikke skræmte af at åbne forretning i en tid med butikslukninger. Tværtimod mener de, at de ved videreførelsen af traditionen med god, personlig betjening har formlen til succes. - De små butikker kommer til at overleve. Det er her, man rigtigt kan kræse for kunderne og give dem den betjening, som hjælper dem mest. Det vil vi holde fast i, lyder det fra Marianne Laursen. Før de begyndte forberedelserne, havde de ikke vendt deres beslutning med særligt mange i Bogense, men dem, de har snakket med, har været positive over for deres valg. - Folk siger, det er dejligt, at der kommer nogle unge kræfter med i handelslivet, fortæller Rie Stentebjerg, der nævner, at forretningen bliver finansieret udelukkende af dem selv og deres bagland.

Bredtspændende butik De to nyudsprungne selvstændige har tænkt sig tilføre noget anderledes og nyt gennem Lux:Room. - Vi vil sørge for, at der bliver arrangementer og events rimeligt ofte i butikken. De sociale medier og hjemmesiden må ikke stå stille i for lang tid, siger Rie Stentebjerg, og hendes medejer tilføjer: - Vil prøver at følge tidens mode, så måske der bliver en række små foredrag, hvor man kan få professionelle råd til hjemmet eller garderoben. Vi har en masse nye mærker på vej, men selvfølgelig også Bogense-kendte mærker som Gustav og Mos Mosh. Det bliver en bredtspændende butik med både tøj, smykker, en smule sko, gaveartikler og boliginteriør. Marianne Laursen bliver ansigtet, man møder nede i butikken, og som står for at få de rette varer hjem, mens Rie Stentebjerg beholder sit job hos Nordfyns Bank og fungerer som sparingspartner og hjælp til Marianne. I begyndelsen af februar burde deres nye facebook-side gerne være klar. Så nu ser de to kvinder frem til at gøre forretningen klar, så de kan vise, hvad de har at byde på.