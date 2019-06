Velfortjent efter mange års slid: Børge er årets knold

Otterup: Børge Nielsen kan nu kalde sig årets knold 2019. Prisen gives til en person, der har gjort en ekstra stor frivillig indsats for andre mennesker i Otterup.

- Det er specielt at få denne hæderstitel. Mange tak til alle de venner og bekendte, der gennem tiden har støttet mig både med arbejdet med torvemarkedet og andedammen. Jeg håber, at torvemarkedet vil eksistere mange år endnu, for det er vigtigt for Otterup by, sagde Børge Nielsen i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Hvis du spørger en tilfældig borger på gaden i Otterup, om de ved, hvem Børge Nielsen er, så vil svaret højst sandsynligt være ja. Og langt størstedelen vil nok sige: "Det er ham fra torvemarkedet".

75-årige Børge Nielsen var nemlig med til at starte Otterup Torvemarked for lidt over 20 år siden og har i alle årene trukket et kæmpe læs i Otterup Markedsforening, der står bag torvemarkedet.

Alderen og helbredet har dog betydet, at Børge Nielsen ved den seneste generalforsamling valgte at stoppe som formand. Ny formand er Stig Thomsen, der tidligere har været næstformand.

Børge Nielsen er også medstifter af Otterup Andedamslaug. Han har i en menneskealder været med til at passe på byens hyggelige og flotte andedam på Bryggerivej ved Otterup Boldklub.

Otterup og Omegns Jagtforening har også nydt godt af Børge Nielsen indsats som formand i en årrække.