Vejledning: Nordfyns Kommune tilbyder kursus til alle med diabetes 2

Nordfyn: Er du motiveret for en livsstils-ændring i din hverdag, eller vil du gerne opdateres på viden om din diabetes 2?

Sådan spørger Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse.

- Du har nu mulighed for at tilmelde dig et af vores to diabetes 2-holdforløb i Nordfyns Kommune, fortælles det.

Der er to hold:

Hold 1 er især til dig under 65 år. Holdforløb med fokus på livsstils-ændring i din hverdag samt holdspil ved hver undervisningsgang. Forløbet strækker sig over otte mødegange med begyndelse tirsdag 5. marts kl. 15.30-17.45 i Sundhedshuset Bogense.

Hold 2 er især til dig over 65 år. Holdforløb med fokus på håndtering af din diabetes 2 i hverdagen. Der indgår sessioner med fysisk aktivitet i nogle af undervisnings-gangene. Forløbet strækker sig over otte mødegange med fra tirsdag 5. marts kl. 13.00-14.30. Også det foregår i Sundhedshuset Bogense.

I begge forløb arbejder den enkelte med sine mål og ønsker for livsstilsændring i sin hverdag.

Man får ligeledes mulighed for at tilegne sig nye redskaber, som kan bruges i den enkeltes hverdag, så det er én selv, der styrer sit liv med diabetes.

Pårørende er velkomne til at deltage,og man skal selv sørge for transport. /SH