Vejhjælp: - På kanten af det forsvarlige

Kappendrup: Syv timer kom Lisbeth og Søren Bjørn Hansen fra Kappendrup til at sidde i overhalingssporet i deres bil på Vestmotorvejen lige før Storebæltsbroen. FDM Vejhjælp nåede frem tre timer efter ægteparrets nødopkald, da der for længst var blevet mørkt.

- Det er en lang stribe af uheld, der rammer vores kunde Søren Bjørn Hansen. Først og fremmest havner de helt forrest i køen. Bilen løber tør for strøm. Så løber deres telefon tør for strøm. Og endelig bliver vores redder nødt til at assistere ved et færdselsuheld nogle hundrede meter bag deres bil, hvor en person måske er kommet til skade, siger områdechef i FDM Vejhjælp, Martin Østergaard.

Ifølge områdechefen er ægteparrets oplevelser på motorvejen sidste mandag et resultat af det kaos, der opstod, da en lastvognstrailer i fire en halv time blokerede Storebæltsbroen.

- Jeg har lyttet vores bånd igennem. Både det første nødopkald fra Søren Bjørn Hansen og vores medarbejderes kommunikation ude fra området. Der sker det, at da trafikken begynder at rulle igen, så går det pludselig stærkt. Vores mand derude vurderer, at farten er blevet så høj, at det er på kanten af det forsvarlige at arbejde der. Han tilkalder en skiltevogn, så sporet kan blive lukket, fortæller Martin Østergaard.

Ifølge Martin Østergaard skaber det så store problemer, fordi de uheldige omstændigheder rammer samtidigt.

- Vores kunde bliver principielt ramt af alle de uheld, han næsten kan blive ramt af.

- Vi er godt klar over, at kunden holder i overhalingssporet, men han holder længst fremme i køen, og vi arbejder os altid frem bagfra. Der er fire-fem biler, der ligesom Søren Bjørn Hansen er løbet tør for strøm. Fordi han holder forrest, får han altså hjælp sidst. Dertil kommer, at vores operatør SOS Vejhjælp er involveret i oprydningen på broen, og endelig opstår der altså det her færdselsuheld bag Søren Bjørn Hansens bil. Det at befinde sig på en mørk motorvej er en voldsom oplevelse. Det er det også for vores reddere, selvom de er vante til at agere i det. Og det er bestemt ikke sådan en oplevelse, vi ønsker, vores kunder skal have, indrømmer Martin Østergaard.

Det faktum, at der går 39 minutter fra Søren Bjørn Hansens opkald, til der bliver aktiveret en redningsvogn, kalder områdechefen "super frustrerende".

- Begivenhederne på motorvejen den dag er, hvad vi kalder en særlig hændelse. Det er noget, vi meget sjældent oplever, siger FDM's områdechef.