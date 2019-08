Veflinge Kræmmermarked udvider med retrodesign

Veflinge: I fabrikshallerne i den tidligere stolefabrik på Lindevej i Veflinge er der hver eneste weekend mulighed for at gøre et godt fund. Her bugner hylderne med antikviteter og alt muligt sjovt mellem himmel og jord - nu udvider ejer Per Johnsen med endnu en afdeling. Det sker den 1. september, hvor Jørgen Lund rykker ind med en afdeling, der koncentrerer sig om retromøbler og danske designklassikere.

En stor del af ugen er Per Johnsen ude og vurdere varer og køber dødsboer op, mens der er åbent i kræmmermarkedet hver weekend fra klokken 10 til 16.

- Jeg købte for et par år siden en lukket antikvitetsbutik i Assens og siden har jeg udvidet flere gange. I denne omgang er det med 250 kvadratmeter, som er ved at blive indrettet med nogle rigtigt fine ting fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Det er i en klasse som Piet Hein og Wegner, fortæller Per Johnsen.

Samtidig tilbyder Jørgen Lund reparationer og restaurering af klassiske møbler.

Den nye afdeling indvies officielt den 1. september og vil også kunne besøges under Veflinge Byloppemarked den 7. og 8. september.