Varetægtsfængslet: Mand trak pistol på værtshus

Den 52-årige mand fra Otterup blev mandag middag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense sigtet for trusler med en gaspistol på et værtshus. Arkivfoto: Robert Wengler

52-årig mand trak gaspistol under opgør med bekendt, han i snart et år har haft udestående med, på værtshuset Karl Marius i Otterup.

En 52-årig mand har siden januar i år haft et udestående med en anden mand i Otterup, og det førte natten til søndag til et skuddrama på værtshuset Karl Marius i Otterup. Det fremgik af det grundlovsforhør, den 52-årige mand fra Otterup blev fremstillet i mandag middag ved Retten i Odense, og hvor retsformanden fandt det nødvendigt at varetægtsfængsle ham de næste 14 dage. Den 52-årige mand havde lørdagen igennem været til julefrokost og var derfor meget beruset, da han ud på natten gik på Karl Marius. Her så han en bekendt, som han mener skylder ham 3400 kroner for en hashhandel, og der har tidligere været ballade mellem de to. Det fik den 52-årige mand til at gå de 300 meter hjem til sig selv for at hente en gaspistol, og med den i bukselinningen vendte han tilbage til værtshuset. Det fik anklageren til at spørge, om han ikke bare kunne være blevet hjemme i stedet for at hente gaspistolen. - Jo, det skulle jeg nok, men jeg var hjernedød fuld, sagde manden.

To gange pistol-klik Med gaspistolen på sig opsøgte han den anden mand for at foreslå, at de sluttede fred - det var i hvert fald det, hans egen forklaring lød på i grundlovsforhøret. Det endte dog ikke med fred og forsoning, og han blev i stedet skubbet og endte nede på gulvet, og så trak han gaspistolen, forklarede han. Ifølge flere vidner hørte de gaspistolen klikke to gange, men det er uvist, om den blev affyret, for så ville der formentligt have været tåregas i værtshuset. Efter skudepisoden blev den 52-årige smidt ud af en sikkerhedsvagt, og han gik hjem for at sove sin rus ud. Først næste dag, da politiet bankede ham op, blev han præsenteret for sigtelsen for trusler med gaspistolen. På mandens bopæl fandt politiet gaspistolen med en patron i kammeret og en gaspatron på et bord, Selv mente han, den var ladt med fire gaspatroner, men det er nu op til politiet at klarlægge omstændighederne.

Dommer-advarsel Anklageren ville have manden varetægtsfængslet i fire uger, fordi han på fri fod ville kunne påvirke vidner, ligesom han tidligere er dømt for lignende forhold med trusler. Forsvareren ville til gengæld have ham løsladt, fordi vidner allerede er afhørt, og så er en gaspistol ikke et farligt våben. Retsformanden besluttede at varetægtsfængsle ham i 14 dage for at give politiet mulighed for at afhøre det sidste vidne, og manden fik et advarende ord fra hende: - Det var dumt af dig at hente den pistol, sagde dommeren.