Direktør i Danske Vandværker opfordrer til størst mulig åbenhed fra bestyrelsernes side, men slår også fast at forbrugerne selv har et ansvar.

Veflinge: To år efter Fyens Stiftstidendes første artikler om vandet i Veflinge, får avisen stadig jævnligt henvendelser fra forbrugere under Veflinge Vandværk, der efterlyser information om arbejdet med at sikre rent vand.

Og der er stor forskel på, hvordan vandværkerne vælger at gribe informationstrømmen an, og om de frivilligt vælger at tage hyppigere analyser end dem, de er forpligtet til.

- Som private virksomheder er vandværkerne ikke tvunget til at udsende mere information end det minimum, de er forpligtet til ifølge loven. De er for eksempel heller ikke underlagt reglerne for aktindsigt, forklarer direktør i Danske Vandværker, Susan Münster.

- I Danske Vandværker opfordrer vi altid bestyrelserne til størst mulig åbenhed og til, at de husker, at de er der for forbrugernes skyld. Bestyrelserne eksisterer for at tjene forbrugernes interesser, siger Susan Münster.