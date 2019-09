Vandformand: - Vi er under et politisk pres

- Der er et politisk pres på de private vandværker på Nordfyn, mener formand for bestyrelsen i Veflinge Vandværk, Henrik Pøhlsgård.

Veflinge: Vandværkets vej til at kunne levere rent vand i hanerne har varet længere, end den havde behøvet. Det mener formand for bestyrelsen i Veflinge Vandværk, Henrik Pøhlsgård.

- Jeg ved ikke hvorfor, men der er åbenbart en politisk dagsorden om at samle vandforsyningen under Vandcenter Syd. Men det kommer ikke til at ske i Veflinge, for vi er godt rustet økonomisk og skal nok klare os selv. For os handler det om at bevare den lokale indflydelse på beslutningerne, siger Henrik Pøhlsgård.

Han er frustreret over, at det var jordejeren selv, der måtte fortælle vandværket om det rene vand under byskoven.

- Kommunen blev ved med at sige, at vi skulle søge efter vand nogle steder, hvor der blandt andet har ligget en losseplads og en frugtplantage. De har holdt igen, og da vi selv kom og fortalte om en mulig boring i Sønder Esterbølle, fik vi tre forskellige forklaringer på, at vi ikke kunne bore der, siger Henrik Pøhlsgård.

Ifølge Mette Højby, der er chef for natur- og miljøafdelingen i Nordfyns Kommune, findes der ikke nogen kommunal intention om at samle vandforsyningen hos Vandcenter Syd, som Nordfyns Kommune ejer sammen med Odense Kommune.

- Vi er kun interesseret i, at vandforsyningen til kommunens forbrugere er sikret i fremtiden. Hvis det lokale vandværk kan og vil løfte den opgave, så er det dem der gør det, siger Mette Højby.