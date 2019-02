Vandforbrugere skal kompensere landmænd

Nordfyn: Prisen på drikkevand er steget voldsomt, men millionudgifterne til at finde rent vand og etablere ringforbindelser bliver ikke den eneste udgift for forbrugerne. I fremtiden skal vandværkerne - og dermed forbrugerne - også kompensere de landmænd, der ikke længere må sprøjte i de såkaldt boringsnære områder.

Efter alt at dømme giver det en mindre prisstigning for den enkelte forbruger, men alligevel er det den helt omvendte verden, mener Leo Jensen, der er nordfynsk lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening

- I min verden er det helt skævt, at forbrugerne skal betale landmanden for ikke at sprøjte. Rent drikkevand er et fælles gode for os alle sammen, og det er der ikke nogen, der har ret til at ødelægge, selvom de tilfældigvis ejer den jord der ligger over drikkevandsmagasinerne, mener Leo Jensen.

Efter hans mening skal man hurtigst muligt have udpeget de områder, der er vigtige for vores fremtidige drikkevand og enten lægge dem brak eller plante skov på dem.

Da miljøminister Jakob Ellemann-Jensen i starten af januar kunne fremlægge en ny politisk tillægsaftale om at beskytte drikkevandet, stod det klart at kompensationen af de landmænd, der oplever et økonomisk tab skal ske gennem lokale aftaler med vandværker og kommuner. Men endnu har kommunerne ikke set en vejledning fra miljøministeriet til, hvordan det skal ske.

Det kan forhale arbejdet med at skaffe rent vand betragteligt, så Mogens Stougaard fra Nordfyns Vandværks bestyrelse er klar til at betale, hvad det koster her og nu.

- Vores forbrugere kan ikke vente på, at der skal udpeges områder og udregnes en kompensation. Jeg synes, vi skal betale, hvad det koster og komme videre i arbejdet med at skaffe rent vand, siger han.