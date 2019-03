Vandet er dit. Tag ansvar for det

Nordfyn: Det er vist ikke forkert at sige, at det er en lille og ofte lettere slidt gruppe af Tordenskjolds soldater, der sidder og sørger for at holde hjulene i gang i lokalområdernes foreninger. Det er måske de samme frivillige, der laver mad til fællesspisning i forsamlingshuset, som står og træner udendørsfodbold i kold slagregn, mens vi forældre alt for ofte kun nødtvunget forlader bilens sædevarme.

Hvis vi tilhører den lille skare, der tager til generalforsamlinger i de lokale foreninger, så er det ofte med hænderne tapet fast på ryggen og undvigende blikke, for ikke at komme til at bevæge dem på det forkerte tidspunkt og dermed blive valgt til bestyrelsesarbejdet.

Vi forventer, at der er nogen, der tager sliddet og sørger for, at der er idrætstilbud, borgerforeninger, fællesspisninger, byfester og rent vand i hanerne.

Når vandet i hanerne så nogle steder er blandet op med flere forskellige sprøjtemidler, kunne man måske forvente, at interessen for at tage et ansvar og påvirke fremtiden for alvor blev vakt. Men mange steder er det stadig den samme lille gruppe - ofte i det grånende segment, der skal tage beslutningerne over noget, vi alle er dybt afhængige af. De er ikke eksperter, de får ikke løn for arbejdet, og der kommer hele tiden nye opdateringer til drikkevandsbekendtgørelsen.

Som forbrugere er vi medejere af vandværket, men tager det alt for ofte for givet, at der pr. automatik kommer rent drikkevand ud af hanen, når vi åbner for den.

På Fyens Stiftstidendes nordfynske redaktion får vi stadig jævnligt spørgsmål fra vandforbrugere, der savner information.

Vi er alle vandforbrugere og har selv en forpligtelse til at gøre vores indflydelse gældende og præge retningen - i stedet for bare at sidde apatiske og brokke os.

I denne tid er det højsæson for generalforsamlinger, så det er nu du kan stille spørgsmål, få svar og stille dig til rådighed.