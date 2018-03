Søndag den 25. marts kunne Værkstedsgalleriet i Hårslev åbne op for endnu en sæson med en fernisering.

Hårslev: Over 50 mennesker kom forbi Værkstedsgalleriet i Hårslev, da de åbnede op for den kommende sæson med en fernisering af en ny udstilling. Den har æbler som tema, fortæller motorsavskunstner Allan Bo Jensen:

- Det vidste sig, at æbler dukker op over alt i forskellige religioner og historier, så det blev årets tema. For eksempel Adams æbler eller Yduns æbler. Jeg kan ikke så godt lide runde æbler, det er lidt kedeligt. Men jeg kan godt lide æblefissen.

“ I det hele taget er det jo en livsstil. Jeg lever jo af det, og Karen laver rigtig meget, og så snakker vi sammen om det. Allan Bo Jensen, motorsavskunstner og medejer af Værkstedsgalleriet

En æblefis er det fynske ord for æbleskrog, som alle hans træskulpturer i udstillingen forestiller - lige på nær et relief. Rundt om hænger Karen Engholm Jensens psaligrafi, altså papirudklip, og malerier, der viser en mere fantasifuld fortolkning af æblet.

Netop på grund af deres forskelligheder, kan et tema være udfordrende, fortæller Allan Bo Jensen.

- For når vi laver sådan noget, kan vi også godt lide, at det hænger sammen. Det kunne man også gøre med farver eller former.

Men der er også i kontrasterne, at der kan opstå en smuk symbiose.

- Du er lidt forsigtig i forhold til at udfordre andre materialer, siger en smilende Karen Engholm Jensen, hvortil Allan Bo Jensen svarer:

- Ja ... Jeg laver de i træ med motorsav. Karen laver de der sindssygt underlige fantasifulde ting. Det kunne jeg aldrig nogensinde gøre.