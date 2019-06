Vær kvik i din trafik: Havrehedskolen i Morud vinder filmpris

Morud: "Vær kvik i din trafik" er titlen på en film, som netop har vundet bronzemedalje i GF Fondens landsdækkende filmkonkurrence, hvor 750 elever har deltaget. Filmen er lavet af 8.a på Havrehedskolen i Morud ud fra temaet "De ti farligste år i trafikken - hvad kan du gøre for at gøre det mere sikkert for dig og for andre".

- Klassens film har et klart budskab - nemlig at det gælder om at være opmærksom i trafikken. Der er lagt meget arbejde i klipningen, hvilket gør det let for målgruppen at følge med, fortæller Jørgen Bremholm fra GF Forsikring på Fyn i en pressemeddelelse. På vegne af dommerkomiteen overrakte diplom og de medfølgende 1.000 kroner til de unge i Morud.