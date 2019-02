VM i cyklecross: Tre kopimaskiner til at servicere pressen

Bogense: Støberiet i Bogense er, hvor journalister, fotografer og andre presse-akkrediterede mennesker holder til under VM i cyklecross. Cirka 200 af slagsen.

Og her befinder de sig godt, oplever Claus Gramm Pedersen, leder af pressecentret.

- De fortæller, at de slet ikke er vant til så gode opgivelser, siger han.

Journalister kan være et besværligt folkefærd, og særligt når de arbejder under pres. Lunten kan være kort, og derfor har Claus Gramm Pedersen og co. forsøgt at tænke på alt.

- Vores opgave er, at tingene fungerer, og at alle får en fin oplevelse. Andre steder, hvor de kommer, bliver de måske spist af med en sandwich i staniol. Her får de for eksempel en tapasbuffet.