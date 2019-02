VM i cyklecross: De døde får ro på kirkegården

Frivillige vagter på kirkegården ved Bogense Kirke fortæller, at langt de fleste gæster respekterer, at området ikke skal bruges som en fribillet til VM i cyklecross.

Bogense: Heldigvis ser det indtil videre ud til, at folk ikke bruger kirkegården ved Bogense Kirke som en fribillet.

Sagen er nemlig den, at udsigten til VM-ruten langs med hegnet på kirkegården er ganske fremragende i denne weekend, hvor VM i cyklecross afvikles i Bogense. Frivillige vagter holder både lørdag og søndag øje med, hvem der går ind på kirkegården, så området ikke bliver invaderet af personer, der ikke har et ærinde.

- De fleste folk respekterer heldigvis, at området ikke skal bruges som en fribillet, fortæller en af de frivillige, der står foran lågen ved indgangen til Bogense Kirke.

En anden frivillig fortæller til avisen, at en pårørende, der tidligere på lørdagen havde været forbi for at besøge en grav, havde været glad for, at de frivillige står vagt i forbindelse med afviklingen af VM i cyklecross.

- Vores tilstedeværelse handler også om, at der skal vises respekt for de døde, der er begravet på kirkegården, forklarer den frivillige.