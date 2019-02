VM i cyklecross: Da Raf og vennerne blev til leoparder i Bogense

Belgiske Raf Jacobs og fire belgiske venner fester på alle dyriske tangenter ved VM i Bogense. Femkløveret har kun positive ting at sige om arrangementet.

Bogense: Der er ligeså meget fart på i partyteltene til VM i cyklecross, som der er, når rytterne kører rundt på den 2,8 kilometer lange rundstrækning, der lørdag eftermiddag blev til en mudret affære, da regnen kom. Rundt og rundt går det også inde i det store partytelt ved havnen. Bagest i teltet løber fem leoparder i en slags glædesdans rundt mellem hinanden. De er fra Belgien. - Hver weekend bliver vi til leoparder, fortæller Raf Jacobs, da han kommer udenfor, hvor det er muligt at tale. Inden for i det tætpakkede telt sørger den til lejligheden indhentede belgiske DJ for med hits som We are the champions og Sex on fire for, at stemningen er, som den plejer at være til store cyklecross-arrangementer: Ganske eksplosiv.

- Jeg håber, at vi kommer med en bus tilbage i aften. Raf Jacobs, der sammen med sine leopardvenner bor i Middelfart.

Leoparderne nyder opholdet i Bogense, hvor det ikke volder problemer at finde tilstrækkeligt med væske.

Et det München? Det er lørdag middag. Lukker man øjnene, kan man ligeså være, bedømt ud fra lydniveauet, være til oktoberfest i München. Temperaturen er varm og svedig. Fotografen indkasserer et klask i bagdelen. Leoparderne holder sig i skindet og koncentrerer sig om at feste. Det er fem år siden, at de passionerede cyklecross fandt på at springe ud som leoparder. Og siden er det blevet en tradition at forvandle sig til det spændstige dyr, når de følger cykelcross så meget, de kan komme til. Akkurat som påfaldende mange af de øvrige fans finder det belejligt at klæde sig ud. Raf Jacobs har rejst i store dele af Europa for at se cyklecross, og med den erfaring som ballast erklærer han, at niveauet i Bogense er højt. Banen er velanlagt og smukt beliggende, og faciliteterne for fansene er gode.

En gruppe af hollændere, som i omkring 10 sammen har rejst rundt for at følge cyklecross på tætteste hold. VM er de altid med til, således også i Bogense.

Mere søndag Han og vennerne bor på hotel i Middelfart. - Jeg håber, at vi kommer med en bus tilbage i aften, siger han, inden endnu en runddans i partyteltet venter med vennerne. I klumpen af mennesker står også Pieter Balcaen. Han er sammen med 10 hollandske venner. Siden 2006 har det været en livsstil for dem at følge cyklecross. Ritualet er rigeligt med øl så tidligt på dagen som muligt. Men ikke flere, end at de stadig i stand til at følge løbene. Få meter fra partyteltet går ruten forbi. Hver gang rytterne passerer mødes de af et sus, der fortsætter søndag, hvor VM tilsat endnu en omgang party i teltet kulminerer med herrernes løb.

Mens fansene i det tætpakkede partytelte kæmpede med at skylle fadøl ned, havde rytterne også sit at se til.

Mange fans har som tradition i en eller anden forstand at klæde sig til, når de drager til cykelcross.