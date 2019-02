VM i cyklecross: Besøg af kendte folk

Jesper Worre, tidligere professionel cykelrytter, tidligere direktør for Danmarks Cykle Union og nuværende løbsdirektør for Post Nord Danmark Rundt, var også i Bogense i løbet af lørdagen. Men så længe siden, er det faktisk ikke, at Jesper Worre sidst satte sine fødder på Nordfynsk grund. 14. september 2017 var Jesper Worre med til at skyde 3. etape af Post Nord Danmark Rundt i gang i Otterup. Handelsbyen var startby for kongeetapen, som i øvrigt sluttede i Vejle.

Så mange forskellige nationaliteter har Birgitte Vangsgaard fra Otterup næppe hilst på i løbet af så kort tid. Fredag og lørdag stod hun få journalisterne tjekket ind i pressecenteret. Til daglig er hun iværksætter og fysioterapeut. Hun er begejstret for, at det er lykkedes at få et så stort arrangement til Nordfyn og ønsker at bakke op på bedste vis.

Der var ikke grund til det store chok, da borgmester Morten Andersen (V) lørdag i selskab med sin familie ankom til VM. Borgmesteren har hele tiden været en varm fortaler for mesterskaberne og glædede sig selvfølgelig til at følge begivenhederne fra tætteste hold.

I forvejen er Poul Kjærgaard, chefredaktør for Fyens Stiftstidende, en ivrig motionscykelrytter. Flere gange er turen gået til Paris som del af Team Rynkeby. Sammenlignet med "bare" at køre på asfalt er cyklecross et andet gebet, som han så frem til at fordybe sig i.

Nu er Manneken Pis som sådan ikke noget rigtigt menneske, men derfor er det alligevel værd at bemærke hvilken påklædning, det kendte vartegn i Bogense er blevet iført under VM: Et regnbuefarvet VM-bælte er svøbt omkring skulpturen.

Mens vi venter. Søndag er dagen, hvor kronprins Frederik kommer til Bogense. Planen er, at han skal følge VM i fem timer og undervejs nå at indtage en middag i Fiskehuset på Vestre Havnevej i selskab med UCI-præsident David Lappartient.