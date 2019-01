Bogense: Om godt 14 dage vil området omkring Bogense Havn summe af action og mudderstænkede cykelatleter af verdensklasse, og forberedelserne er i fuld gang til Nordfyns største sportsbegivenhed nogensinde. VM i cyklecross, hvor der udover sportens største navne også forventes op mod 20.000 gæster i byen.

Fredag morgen gik et hold fra JK Byg & Anlæg i gang med at samle den bro, der skal føre atleterne over Bogense Havn.

- Nu er de to broelementer lige kommet herned, og så går vi i gang med at samle dem. Tirsdag kommer der en stor BMS-kran og løfter broen på plads, fortæller Søren Jensen fra JK Byg og Anlæg, der står for arbejdet.

Broen blev indviet og var sidst i aktion under worldcup-løbet i november 2017, der var en forsmag på hvad der venter Bogense den 2. og 3. februar.

Inden de to-hjulede får adgang til broen bliver den beklædt med filt, så de våde og mudrede cykeldæk kan stå fast.

Broen bliver stående til efter motionsløbet Castor Cross & Citytrail den 10. februar, hvor alle andre kan få lov at gå eller løbe på VM-banen.

Det betyder, at alle bådejere har fået at vide, at deres både i indre havn er spærret inde indtil efter den 10. februar.