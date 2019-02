VM-arrangør: - Det overstiger mine vildeste forventninger

Per Olesen, direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme, er særdeles begejstret over, hvordan det er gået med afviklingen af VM i cyklecross i Bogense. Billetsalget ser umiddelbart også fornuftigt ud, selvom det samlede regnskab endnu ikke er gjort op.

Bogense: Per Olesen, direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme, der stod bag afviklingen af VM i cyklecross i Bogense sammen med Sport Event Fyn, Sport Event Danmark og Danmarks Cykle Union, er rigtig glad for, hvordan det er gået med afviklingen af den største sportsbegivenhed på Nordfyn nogensinde.

- Det overstiger mine vildeste forventninger. Det fedeste resultat for mig er jo, når jeg hører, at folk, der kører ud fra parkeringspladsen ved køreteknisk anlæg, ruller vinduerne ned og siger tusind tak til p-vagterne for et fantastisk arrangement. Det er der, du mærker, om det er lykkedes eller ej, siger Per Olesen.

Inden VM i cyklecross blev skudt i gang lørdag formiddag, havde arrangørerne bag begivenheden meldt ud, at forventningen var at sælge i alt 15.000 til 20.000 billetter i løbet af weekenden. Søndag eftermiddag giver Per Olesen følgende status på billetsalg-situationen.

- Vi har ikke 100 procent overblik over lørdagssalget, men vores umiddelbare bud er, at der har været mellem 6000 til 7000 gæster. Vores forventning er at nå plus/minus 10.000 gæster søndag med det gode solskinsvejr in mente. Først mandag eller tirsdag i den kommende uge har vi det fulde overblik over det samlede antal solgte billetter, fortæller Per Olesen og tilføjer:

- Der er også en x-faktor, der hedder salg på pladsen af øl og madvarer, og det skal vi jo også helst have tjent penge på. Der er kommet uforudsete udgifter i sidste øjeblik, så der har vi måtte bruge mange penge. Men den samlede økonomi på arrangementet har jeg intet overblik endnu - det skal vi også nok melde ud, så snart det ligger klar.

Det koster cirka 12,4 millioner kroner at afvikle både World Cup (blev afviklet i november 2017 i Bogense, red) og VM i cyklecross i Bogense. NEET betaler: 1,1 mio. kroner (plus cirka en million i arbejdskraft), Sport Event Fyn: 1,8 mio. kroner og Sport Event Danmark: 3,6 mio. kroner. Resten af pengene skal komme fra sponsorer, tilskuerindtægter, salg af mad og øl mv.