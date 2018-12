Nørreby/Odense: Torsdag den 10. januar er der ved Retten i Odense 2. tvangsauktion over den tidligere Klinte Natur- og Idræts Friskole, der lukkede til november 2017 på grund af for få elever.

Der kom ingen bud på skolen, da der 22. november var første tvangsauktion, og det andet forsøg på at sælge skolen til højestbydende skulle egentlig have været gennemført den 20. december, men blev aflyst.

Ifølge Boliga.dk skal en eventuel køber op med et såkaldt størstebeløb på 185.401 ud over buddet på ejendommen. Størstebeløbet omfatter blandt andet restancer på for eksempel ejendomsskat og diverse afgifter samt salærer i forbindelse med konkursen.

Hvis der kommer et bud på skolen den 10. januar, skal køberen ikke være sikker på dermed at blive skoleejer, for Nordfyns Kommune har en tinglyst ret til at købe skolen tilbage for samme beløb, som en anden køber byder ved tvangsauktionen.

Den tilbagekøbsret blev tinglyst, da Nordfyns Kommune i december 2013 besluttede at sælge den tidligere kommuneskole til Klinte Natur- og Idræts Friskole for en krone, efter at skolen havde stået tom, siden eleverne gik på sommerferie i 2012.

Selv om skolen i Nørreby har været uden elever siden november 2017, er der stadig liv i nogle af lokalerne ind imellem. Klinte Grindløse Idrætsforening bruger nemlig gymnastiksalen til både gymnastik og yoga, og efter en periode uden strøm og varme på skolen blev der kort før jul atter lukket op for varmen til glæde for de aktive folk i idrætsforeningen.