Unge elever i Brugsen overtog butikken: Omsatte for over en million kroner på en uge

SuperBrugsen i Otterup blev i en uge overtaget af unge elever fra Tietgen Business i Odense. Målet var at omsætte for én million kroner, mens det faste personale var sendt på ferie.

Otterup: Da et hold på 10 unge elever - eller ledertrainees som de kaldes - fra Tietgen Business i Odense trådte ind i SuperBrugsen i Otterup fredag den 15. marts, havde de sat sig et ambitiøst mål. I løbet af den uge, hvor de skulle overtage butikken og drive den uden hjælp fra det faste personale, skulle de omsætte for én million kroner. Mere end hvad butikken sædvanligvis omsætter for.

Onsdag eftermiddag, to dage inden deadline, så det sort ud for dem, fortæller Casper Jensen, der var en af de 10 ledertrainees.

- Men så torsdag, der bombede vi med "ja-tak-tilbud" (tilbud på Facebook. red) og spotvare. Så endte vi med 30.000 kroner over budgettet i forhold til det budget, vi havde lagt.

Det betød, ifølge Casper Jensen, dog ikke nogen underskudsforretning - og fredag efter middag havde de 10 ledertrainees omsat for lidt over en million kroner ex moms.

- Det gik skidegodt. Hvis ikke vi havde gjort, som vi havde gjort, så tror jeg ikke, vi var nået det, siger Casper Jensen.