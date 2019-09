Ungdomsskoleleder: Udsat område i Otterup er på hotspot-rute

Otterup: Morten Schneider Schlægelberger, ungdomsskoleleder i Nordfyns Kommune, fortæller, at han via forvaltningen i denne uge har fået en henvendelse fra en borger, som er bekymret omkring unge, der er alkohol- og stofpåvirkede omkring borgerens bopæl tæt ved nordvestkvarteret.

- Jeg har selvfølgelig sendt henvendelsen videre til vores opsøgende SSP-medarbejder. Og henvendelsen vendes også i det SSP-netværk, hvori politiet indgår, fortæller han.

På Nordfyn er der såkaldt 54 SSP hotspots. Området ved Sletten Skole afdeling Nordvest er også med på denne liste.

- Alle steder, hvor de unge samles, bliver lagt ind på vores SSP hotspot-rute. Området ved Sletten Skole afdeling Nordvest er også med, men at der ved tunnellen under Horsebækvej skulle være et problem med narkosalg, det er jeg ikke bekendt med, siger Morten Schneider Schlægelberger.

En SSP hotspot-rute behøves ikke at være forbundet med noget negativt.

- Det kan være, at man er i gang med et helt almindeligt ungdomsliv, der handler om at komme lidt under radaren fra de voksne, forklarer ungdomsskolelederen.

Hotspot-ruterne ligger typisk ved skoler, idrætshaller og bålhytter. SSP Nordfyns to opsøgende medarbejdere kører forbi ruterne om aftenen på hverdage og i weekender.

- Men vores ssp-medarbejdere laver ikke politiopklaring, og derfor kan jeg kun opfordre folk til at ringe direkte til politiet, hvis de har set noget underligt på en bestemt adresse, fastslår Morten Schneider Schlægelberger og tilføjer:

- Vi ved, at der bliver solgt stoffer i stort set alle byer på Nordfyn. I perioder popper det mere op nogle steder, og det er vi selvfølgelig opmærksomme på.