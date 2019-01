Bogense: Landsindsatsen En Af Os har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark og skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder.

Gymnasiepigen Laura Schmidt er en af de unge-ambassadører, der kan fortælle om sine personlige erfaringer. Man kan møde hende i Sløjfen, Poppelvej 4, Bogense, torsdag 24 januar kl. 19, hvor Laura Schmidt er gæst hos Bedre Psykiatri, Lokalafdeling Nordfyn, der sætter fokus på ungdommen ved deres første temaaften i år.

Unge-ambassadørerne har selv oplevet psykisk sygdom og ønsker at hjælpe andre unge ved at dele ud af personlige erfaringer omkring det at være ung og psykisk sårbar.

Vil man vil vide mere om arrangementet eller om foreningen Bedre Psykiatri, kan man skrive til heidi@lulupedersen.dk. Her kan man også tilmelde sig til arrangementet, som er gratis.