1) Tiden

- Jeg glæder mig til at disponere over min egen tid og til at få mere tid til at dyrke de interesser, jeg har. Det kan for eksempel være at læse på Folkeuniversitetet, for jeg interesserer mig meget for politik og historie.

- Jeg kan også godt lide at gå i teateret og til koncerter, og jeg glæder mig til at læse mere skønlitteratur. Hidtil har det mest været faglitteratur.

- Og så har vi også to dejlige børnebørn i Odense, som der kan blive mere tid til, siger Ulla Andersen, der heller ikke vil udelukke, at hun vil bruge tid på frivilligt arbejde. Men hun har endnu ikke besluttet sig for, hvad det skal være.