Uffe udlover 50.000 kroner i dusør: - Jeg har det af helvede til

Uffe Blessing Christensen udlover 50.000 kroner i dusør for at finde frem til gerningsmænd, der mandag begik indbrud i hans hjem og blandt andet stjal hans bil, som han som er stærkt afhængig af.

- De har brudt ind i huset og rodet det hele gennem, lyder det fra Uffe Blessing Christensen, der dagen derpå er stærkt oprevet over hændelsen. Han havde svært ved at fatte det, da han kom hjem fra en køretur med sin datter og kunne se, at der, mens de havde været væk, havde været indbrud:

Guldarmkæde også stjålen

Ud over folkevognen der blev stjålet, så fandt tyvene også et par computere, nogle bilnøgler til forskellige biler og ikke mindst en stor og kostbar guldarmkæde, som tilhører hans veninde.

Uffe Blessing Christensen forklarer, at politiet mener, at det var et impulsivt indbrud, da tyven eller tyvene havde brugt redskaber til at bryde ind med, som allerede lå på matriklen.

- Ellers ville de have haft et koben med, hvis det havde været planlagt, siger han.