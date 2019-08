Udvikling: Færre kistebegravelser giver plads til nye tiltag på kirkegårdene

- Når jeg vælger at bringe Tommy Christensen i spil, er det fordi, at der bliver flere og flere ledige gravpladser på kirkegårdene, og derfor skal vi arbejde på, at kirkegårdene ser attraktive ud, også i fremtiden. Og med et dalende behov for gravpladser går det i retning af mere parklignende kirkegårde. Så skal vi se på, hvor vi kan tilbyde, at man bliver sat i jorden, hvad enten det er i kiste eller urne. Man skal jo ikke sprede kister elle urner ud over hele kirkegårdsjorden, men formentlig afsætte bestemte sektioner, for eksempel tæt på kirken, til gravpladser, og så omlægge resten.

I Østrup Kirke er man allerede begyndt at bruge overskydende plads på kirkegården på en ny, grøn måde.Her forsøger man at være selvforsynende med blomster til brug i alterbuketter. På kirkegården har man etableret et lille bed med stauder, der blomstrer på forskellige tidspunkter. Heriblandt sølvspir, hosta, stjerneskærm, sankhansurt, alunrod, månestråle, tulipaner og påskeliljer. I november består alterbuketterne mest af stedsegrønne planter fra kirkegården. Ønsket er også at dyrke blomster, som kan tørres og give farve til buketterne om vinteren.

Flere ideer

Keld B. Hansen er udover virket som provst også formand for Grøn Kirke. Grøn Kirke er en arbejdsgruppe, der arbejder for at fremme og fastholde et grønt engagement og ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker, kirkelige organisationer og kirkelige grupper. Derfor har han flere ideer til, hvordan man kan omdanne kirkegårdene:

- Man kan etablere staudebede eller lave græsarealer i stedet for perlesten, så man får et grønt look. Man kan plante sommerfuglebuske eller opsætte insekthoteller for at fremme biodiversiteten. Man kan lave duftafsnit eller sætte bænke på kirkegården for på den måde at gøre det til et rart sted. Men først og fremmest skal vi have fremtiden for øje. Når vi taler om kirkegårdsudvikling, så har vi det lange perspektiv på: Hvordan sørger vi for, at vi også om 50 år har smukke og attraktive kirkegårde uden alt for mange tomme gravsteder?

Keld B. Hansen understreger, at det er op til hvert enkelte menighedsråd at beslutte, hvad der skal ske med kirkegården.

Ifølge tal fra Danske Krematoriers Landsforening er det otte ud af ti, der vælger at blive kremeret (83,9 procent i 2018).