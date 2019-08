Udvidelse: Byggeprojekt til 40 mio. kroner skudt igang

- Nu budgetlægger man jo for 2020, og det står jo så gældende med to streger under nu. Derfra laver man fire overslagsår, og så kan vi skønne ud fra det, hvor mange millioner vi får derfra og ellers er det jo en mulighed at skaffe midler gennem fonde, ligesom nogle af de andre haller også har gjort, lyder det fra Jørgen Møller.

Sådan lyder forventningen fra Jørgen Møller, og fordelingen af økonomi kommer derfor til at ske i takt med, at kommunen budgetlægger.

- Hvis vi skal realisere alt, hvad vi drømmer om , så lander vi på et samlet byggebudget på måske 40 millioner kroner for alle fem etaper. Men vi læner os jo op ad, at kommunen har støttet flere byer som Otterup og Søndersø, hvor man har fået mange penge til idrætshaller, så vi tror også, at der falder en skilling af til os hen ad vejen.

En udvidelse, der skal ske over fem etaper , og hvor man indtil nu og med hjælp fra kommunen har fået økonomisk sikret den første etape. Her vil man udvide motionscenteret med 372 kvadratmeter og udbygge omklædningsrummene med 174 kvadratmeter.

Sådan lød det fra bestyrelsesformand ved Bogense Hallerne, Jørgen Møller, inden han mandag overdrog en spade til borgmester Morten Andersen (V) for at markere begyndelsen på udvidelsen af Bogense Hallerne.

Bogense: - Det er en transformation fra nogle ældre bygninger, som stadig skal stå her, men med en moderne drift og med en transformation af det udseendemæssige fremadrettet. Det er et stort projekt, der vil strække sig over en del år, ikke mindst fordi vi hele tiden skal kunne samle op på økonomien.

Træf det sunde valg

Borgmester Morten Andersen glæder sig til at se projektet skride frem, og han tror på, at udvidelsen får stor betydning for byen - både for bosætningen og for folks velbefindende:

- Gode idrætsfaciliteter betyder rigtig meget for folks velbefindende. Og der kan man måske spørge, om ikke omklædningsfaciliteter og toiletforhold er sekundært. Men nej, det er det ikke, for hvis der ikke er gode forhold og man skal stå og klæde om oveni hinanden, som man bogstaveligt talt har gjort ind til nu, jamen så kan det være med til at gøre, at unge mennesker ikke vil gå til sport.

Derfor, fortæller Morten Andersen, vil haludvidelsen have betydning i kommunens vision om at det skal være let at træffe det sunde valg. En vision, der må siges at være endnu mere relevant, efter det sidste år kom frem af en undersøgelse, at Nordfyns kommune har den største andel af overvægtige og svært overvægtige i hele landet.

Første etape af udvidelsen skal efter planen være fuldført i februar 2020.