Udvalgsformand: - Penge til unikke fællesskaber

Det er en pulje, som lokalrådene kan søge om støtte fra, og det har de gjort i stor stil. Hun ser ansøgninger som udtryk for de prisværdigt mange initiativer, der takket være borgerne sættes i værk rundt på Nordfyn. Hånden rækkes ikke frem efter penge af egoistiske grunde, men for at styrke lokalsamfundene til fælles bedste.

- Stærke foreninger og fællesskaber finder man ikke kun på Nordfyn, men jeg tør godt sige, at omfanget og fællesskabernes styrke er noget helt unikt for Nordfyn. Det oplever du ikke mange steder. Projekterne emmer af engagement og fællesskab, siger hun efter uddelingen af de såkaldte puljemidler til lokale initiativer.

Nordfyn: Der kan ikke siges at være noget opsigtsvækkende i, at folk gerne siger ja tak til penge. Det unikke i denne forbindelse, oplever Mette Landtved-Holm (V), formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, består i, hvad ønsket om at få penge bunder i.

- I udvalget er vi meget enige i, at der er et behov, men det gælder om at få det her løftet i det rigtige regi med et blik på hele Nordfyn. Vi skal have en samlet løsning for hele Nordfyn, hvor lokalrådene understøttes i et digitalt netværk, siger Mette Landtved-Holm.

Flere af de ansøgere, som i denne omgang fik nej, var kendetegnet af ønsket om at udbrede den digitale formidling af lokal information. Eksempelvis ønsker man i Hårslev at få sat informationsskærme op i hallen og i skolen. Og i Skovløkken ønsker man en mere tidssvarende hjemmeside.

Der var i denne omgang kommet 15 ansøgninger. 10 af dem endte med at få støtte. Det er vigtigt at anføre, at selv om kommunen støtter, er det ikke altid lig med, at projektet bliver til noget. Ofte skal andre kilder til finansiering også falde på plads.

Mulige tilflyttere

Det er en opgave, som Landdistriktsrådet straks har kastet sig over. Formand for Landdistriktsrådet Kaj Hovhave siger:

- Vi er helt enige i, at der er stort potentiale i at arbejde med et digitalt netværk, som både kan være en platform for kommunikationen mellem lokalrådene indbyrdes og ud til borgerne. Vi ser også en sådan platform som et udstillingsvindue for alle de foreninger og aktiviteter, der er i vores landdistrikter. Et udstillingsvindue som kan bruges til at tiltrække flere nye naboer i landdistriktet. Vi er i fuld gang med at udarbejde en projektbeskrivelse, som lander på politikernes bord senere på året.

Det er Landdistriktsrådet Nordfyn, der som paraplyorganisation for de nordfynske landdistrikter har behandlet alle ansøgningerne til puljen, mens Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har truffet den endelige beslutning om tildelingen.

Der er 1.270.000 kroner tilbage i årets pulje for lokale initiativer, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter. Mette Landtved-Holm opfordrer til at søge, ligger man inde med en ide, der holder sig inden for retningslinjerne.