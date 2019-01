Udvalgsformand: Et eftertragtet sted for bofællesskab

Anders Thingholm (K), udvalgsformand for Teknik og Miljø, siger, at det lyder som en god idé at opføre et bofællesskab tæt ved Odense Fjord. Området er dog omfattet af den udvidede strandbeskyttelse.

Klintebjerg: Hvad tænker du om ideen om et bofællesskab i Klintebjerg tæt ved Odense Fjord?

- Umiddelbart lyder det som en god idé. Jeg er da sikker på, at det vil være et eftertragtet sted at etablere sådan nogle boliger. Men det er flere ting, der skal på plads, før sådan et projekt kan realiseres.

Hvad mener du med det?

- Både Erhvervsstyrelsen og Kystdirektoratet er inde over sagen og siger noget forskelligt. Det gør det i hvert fald ikke nemmere for kommunen at få etableret et bofællesskab sådan et sted, når der kommer to modsatrettede meldinger. Men nu har vi i Teknik- og Miljøudvalget godkendt, at der bliver igangsat en proces med at få udarbejdet en lokalplan for området, men derfra er det jo ikke ensbetydende med, at det bliver godkendt af Kystdirektoratet.

Området, hvor borgerne ønsker at opføre et bofællesskab, er i dag beliggende i landzone uden lokalplan, og omfattet af den udvidede strandbeskyttelse. Hvad betyder det for mulighederne for at få lov til at bygge?

- Kystdirektoratet er dem, der er den ansvarlige myndighed på området. De udtaler i et notat til Nordfyns Kommune, at det ser vanskeligt ud i forhold til at give dispensation for strandbeskyttelsen, men vi er i kommunen nødt til at prøve det af, når to styrelser går imod hinanden. Om der så kan gives dispensation, det må vi afvente.