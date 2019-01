Udvalgsformand: - Det er kommunens interesse at hjælpe med Enebærodde

Teknik- og Miljøudvalgsformand Anders Thingholm mener, at Nordfyns Kommune har en interesse i at hjælpe med at opretholde stien.

- Der er tre muligheder. Enten fortsættes reetableringen af stierne efter vandstandsstigning. Ellers skal der oprettes en kystsikring. Og sidste mulighed er at lade naturen gå sin gang, så vandet får lov til at lukke af, fortæller direktør for Teknik, Erhverv og Kultur i Nordfyns Kommune, Henrik Boesen.

Ingen støtte

Den ekstra økonomiske hjælp vil ikke komme fra hverken Odense eller Kerteminde Kommune, der ellers har indgået en risikostyringsplan sammen med Nordfyns Kommune om Odense Fjord. Der blev tidligere lavet nogle uafhængige undersøgelser af Enebærodde-tangens effekt på Odense Fjord.

- Og siden undersøgelserne viste, at en åbning af drejet på tangen ikke ville have den store effekt for vandstand og oversvømmelse i Odense Fjord, giver det ikke mening for Odense Kommune at støtte bibeholdesen af tangen. Ikke når Odenses borgere bliver påvirket minimalt, forklarer Jane Jegind, som er formand for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.