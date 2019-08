Udstilling med skomagerlæster

Bogense: Man kan miste jordforbindelsen. Og man kan finde den igen.

"Jordforbindelser" er titlen på en udstilling, der kan ses i Vandtårnet, Teglgårdsvej 2 i Bogense i weekenderne fra lørdag den 10. august og de følgende to weekender. Åbningstiden er fra 14 til 16.

Udstillingen består af ophæng og skulpturer skabt af Janne Creste, der arbejder med gamle skomager-læster (den form, som skomagerne bruger som model).

Janne Creste skriver selv i forbindelse med udstillingen, at hun i midten af nullerne mistede sit fodfæste, og at det skete i Bogense.

"Renaud fra Frankrig hentede mig i en hvid lastbil og tog mig til sit hjem i Alsace, hvor vi startede et nyt liv sammen", skriver hun.

På et loppemarked i Alsace fandt hun de første skolæster, som hun tog med hjem, og derpå begyndte processen med at give skolæsterne nyt liv - og med at finde jordforbindelsen igen.

Der er fernisering i Vandtårnet lørdag den 10. august klokken 14 til 16. /bett