Udsolgt: Tårene trillede af grin i Skovby

De har konstant riven ude efter hinanden, men man er ikke i tvivl om at Tørfisk har det næsten lige så sjovt sammen på scenen som publikum har det.

Skovby: De har efterhånden holdt sammen gennem snart 40 år og har tilbagelagt tusindevis af kilometer mellem danske scener. Fredag aften lagde Tørfisk vejen forbi Skovby Forsamlingshus, der med 160 gæster hurtigt måtte melde udsolgt til koncerten.

- Vi må have 250 inde, når der er åbent mellem salene, men det skal også være lidt intimt og hyggeligt - og alle skal kunne se scenen, siger Knud Erik Hansen fra forsamlingshuset.

Inden koncerten var der spisning - og menuen bød i øvrigt ikke på tørfisk.

Det gjorde til gengæld de næste timers charmerende underholdning på scenen, hvor de fire tørre fik sneget alle deres kendte sange ind mellem en masse snak. I forhold til at de snart er på vej mod et guldbryllup i orkestret, så er de godt nok meget ude med riven efter hinanden.

Den meget underholdende kvartet udgiver sådan cirka et album hvert andet år - og siden 1983 er det blevet til ikke mindre end 21 albums, så den megen snak skyldtes langt fra, at de ikke havde øvet nok sange til at kunne fylde tiden ud.

Og så var det ellers bare at knalde albuerne i bordet, for ... turen er en dejlig rejse ned ved fjorden ud mod havet gennem jylland, når man rejser med vltj.