Udsigt til rekordturistsæson på Nordfyn

Nordfyn: Sidste år var som bekendt et godt år for nordfynsk turisme. Vejret var varmt og fristede mange danskere til at holde ferie herhjemme. Nordfyn oplevede her en samlet vækst i antal overnatninger på 6,3 procent i forhold til 2017. Danmark oplevede som samlet destination en vækst på 2,3 procent.

Men det stopper ikke her, skriver Nordfyns Erhverv og Turisme i en pressemeddelelse. For til og med maj 2019 i forhold til 2018 har Nordfyn oplevet en samlet vækst i antal overnatninger på 6,6 procent mod en landsdækkende vækst på 1,6 procent. Det forklares med en god påske. For resten af højsæsonen er der desuden store forventninger. Størstedelen af sommerhuskapaciteten er allerede booket. Bjørn Wendelin, ejerrådgiver hos Novasol - Dansommer siger:

- Igen i år er vi faktisk ved at være der, hvor næsten alle vores huse er booket for sommeren. Det er jo superpositivt, men vidner også om, at Nordfyn sagtens kan bære flere udlejningssommerhuse, og at der dermed ligger rigtigt gode muligheder for flere husejere for at udleje deres sommerhus.

De nordfynske campingpladser melder generelt om fine overnatningstal til og med juni samt rigtig fin forhåndsbooking for resten af sommeren. - Selv om forårsvejret har spillet os et puds, kan vi for eksempel i Hasmark melde om 50 procent fremgang i foråret 2019. I uge 29 og 30 er der pt. under 10 ledige græsplæner, hvis man vil bo hos os en hel uge, og næste gang vi har mulighed for at tilbyde overnatning til de, der ikke selv har campingvogn eller telt er 8. august, oplyser Mette Skifter, indehaver af både Hasmark Strand Camping og Bogense Strand Camping.