Udrykning: De frivillige førstehjælpere slår ambulancen med flere minutter

Akuthjælperne er ikke et plaster på lange responstider på Nordfyn, men de er et supplerende beredskab, forklarer formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, Mads Skau (V).

Nordfyn: Når alarmcentralen sender en ambulance ud til en adresse på Nordfyn efter opkald til 112, går der i gennemsnit mere end 11 minutter, før ambulancen er fremme, og ved otte procent af udrykningerne går der mere end 15 minutter.

Det viste en præhospitalanalyse, som Region Syddanmark gennemførte i 2018, og den forholdsvis lange responstid var også en medvirkende årsag til, at regionens Præhospitaludvalg forleden sagde ja til en anmodning fra Nordfyns Hjertestarterforening om at få lov til at uddanne nogle af de frivillige førstehjælpere til akuthjælpere, der kan kaldes ud, hver gang ambulancen kører med udrykning.

For de nordfynske førstehjælpere kan være hurtigere fremme ved ulykkes/uheldsstedet.

- Vores mediantal (de to midterste tal i rækken af udrykningstider) er fire-fem minutter, oplyser formand for Nordfyns Hjertestarterforening Flemming Lunde Sørensen.

- Mads Skau (V), er Præhospitaludvalgets ja til akuthjælpere på Nordfyn en måde at rette op på den lange responstid på?

- Nej, det er et supplerende beredskab. Hvis der er brug for en ambulance mere eller en akutbil i et område, så er det dét, vi gør. Men vi kan jo ikke have en ambulance holdende i et område, hvor der er én udrykning om ugen, siger formanden for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark.