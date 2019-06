Bogense: Sædvanligvis har tyve ikke for vane at begå indbrud i private beboelser, når der er nogen hjemme. Det så den tyv, som torsdag formiddag begik indbrud i Bogense stort på.

Mellem klokken 10.30-11.00 var der indbrud i en lejlighed på Skovej. Lejligheden var ulåst, og det gav gerningsmanden mulighed for at liste ind uden at blive opdaget. Det lykkedes tyven at stjæle en sort skuldertaske. (hen)