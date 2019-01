Tysk journalist taler om Danmark og Tyskland

Særslev: I FO Nordfyn er man meget stolte over at indlede foredragssæson 2019 med den tyske journalist Marc-Christoph Wagner.

- Det er nok ikke muligt, at finde en bedre mand til at tale om forholdene mellem Danmark og Tyskland. Han er født og opvokset i Berlin, har studeret i Danmark, er dansk gift og har gennem mange år dækket Norden for tysk radio, lyder det fra aftenskolen.

- Selv om han bor i Danmark, tænker han ikke på at blive dansk statsborger, da han jo er tysker. Nogle af de spørgsmål vi har stillet ham er:

- Kan udlændinge blive rigtig danske?

- Skal udlændinge være som os?

- Kan og skal man udskifte sin identitet?

Han er blandt andet en del af holdet bag Louisiana Channel og ofte gæst på DR2's Deadline.

Foredraget finder sted tirsdag 8. januar kl. 14.30 på Nordfyns Efterskole i Særslev. Der er entré, medlemmer af Kulturklubben FORA kommer gratis ind og medlemmer af Ældre Sagen får en reduceret pris. Kaffe med brød kan købes.