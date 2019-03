Turistkontor i Otterup flytter tættere på turisterne

Otterup: Hvis man vil fange turisterne med budskabet om, at Nordfyn har meget andet at byde på end et sommerhus ved stranden, er det en god idé at være der, hvor turisterne alligevel har et ærinde.

Derfor er Nordfyns Erhverv og Turisme, NEET, lige nu i gang med at flytte turistinformationen i Otterup fra Otterup Bibliotek og Borgerservice til sommerhusudlejningsfirmaet Novasols lokaler i Søndergade 23 lige over for Meny.

- Vi åbner i de nye omgivelser inden påske, lover bureauleder i Nordfyns Erhverv og Turisme Rikke Lindhøj.

- Mange turister kommer jo hos Novasol, når de skal hente nøgle til sommerhuset, og så vil vi gerne inspirere dem til at opleve andet på Nordfyn end sommerhus og strand, for eksempel torvedagene i Otterup, siger Rikke Lindhøj.

Flytningen betyder samtidig en udvidelse af servicen over for turisterne, fordi de vil kunne få personlig betjening i turistinformationen i hele Novasols åbningstid, mens der vil være adgang til selvbetjening, når personalet er gået hjem.

I Bibliotek og Borgerservice havde NEET sidste sommer ansat en medarbejder til at servicere turisterne i perioden fra uge 27 til 34, mens de resten af tiden måtte søge oplysninger på egen hånd.

- Novasols medarbejdere er blevet klædt på til opgaven, fortæller Rikke Lindhøj, der håber på, at flytningen betyder, at flere vil benytte sig af muligheden for at få inspiration til at besøge Nordfyns herligheder.

Sidste år var der omkring 1500 besøgende i turistinformationen på biblioteket, heraf meget naturligt langt de fleste i de sommeruger, hvor der var personlig betjening.