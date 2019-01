Truet med lang splint: Ung kvinde dømt for trusler på nordfynsk botilbud

Gamby/Odense: En 21-årig kvinde skal blive boende på Botilbuddet Søndersø i Gamby i op til fem år, hvis hendes hjemkommune, Odense, siger det. Det blev hun forleden dømt til, da hun ved Retten i Odense var tiltalt for en lang række forhold, hvoraf det alvorligste handlede om trusler mod en mandlig medarbejder på botilbuddet.

Den nye dom, der siger, at hun skal være under tilsyn fra kommunen, som blandt andet kan beslutte, at hun skal bo på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap, afløser en tilsvarende, som hun fik den 7. november 2017.

Den 21 årige kvinde, der er mentalt retarderet, flyttede 2. februar sidste år ind på Botilbuddet Søndersø, der har plads til 10 personer med forskellige psykiatriske diagnoser. To dage senere truede hun en medarbejder på stedet med en spids genstand og trusler som, "jeg skærer pikken af dig".

Som vidne forklarede medarbejderen om en episode, der strakte sig over cirka fire timer, hvor den unge kvinde blev mere og mere ophidset og kastede med ting for til sidst at ødelægge en stor lysestage af plastic og true ham med en lang splint fra lysestagen. Hun havde blandt andet også truet med at skære halsen over på ham.

Medarbejderen forklarede, at han mente, den unge kvindes ophidselse skyldtes frustrationer over, at hun lige var flyttet ind og havde svært ved at vænne sig til de nye omgivelser og de nye personer, hun var omgivet af.

Det samme forklarede den tiltalte, der erkendte at have truet medarbejderen.