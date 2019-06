Skamby: Skamby Musikfestival, der blev afviklet for første gang i slutningen af maj, kommer ud af sit debutår med et relativt stort underskud på cirka 50.000 kroner.

900 solgte billetter ville få det hele til at gå i nul, men kun 455 gæster købte en billet til den nye festival. Omsætningen i øl- og madboderne kunne ikke redde det dårlige billetsalg.

Skamby Boldklub, der stod for at arrangere Skamby Musikfestival, betaler selv underskuddet. Trods det store underskud kommer der en festival i 2020, oplyser Robin Birch, formand i Skamby Boldklub og medarrangør af Skamby Musikfestival.

- Det siger sig selv, at vi ikke kan blive ved med at tage penge fra klubkassen, men vi har i arbejdsgruppen besluttet, at vi giver Skamby Musikfestival et skud mere i 2020. Hvis vi får underskud igen næste år, så må vi erkende, at det er slut med at afvikle festival.

Skamby Musikfestival har fået masser af positiv omtale efter debuten, og det er årsagen til, at arrangørerne har besluttet at give festivalen et forsøg mere.

- Folk ringer til os og roser os for, at festivalen var skruet rigtig godt sammen. De opfordrer os til at afvikle endnu en festival, fortæller Robin Birch.