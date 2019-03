Tre indbrud i weekenden

Nordfyn: Fyns Politi har fået anmeldelse om flere indbrud i private hjem på Nordfyn hen over weekenden.

Det første skete mellem fredag den 22. marts klokken 12 og lørdag morgen 7.30 på Strandvejen i Otterup. Et vindue i stuen er blevet brudt op, formentlig med et koben. Der er stjålet kontanter og sølvtøj, og det ser ud til, at tyven har været rundt i hele lejligheden.

Mellem fredag klokken 12 og søndag 15.30 var den gal på Rosenlunden i Søndersø. Her er en have/terrassedør brudt op, og også her har tyven været rundt i hele huset. Her er der stjålet et sort fladskærms-tv af mærket Samsung, inklusiv foden, en robotstøvsuger og smykker.

Også en beboer på Assensvej i Bogense har anmeldt indbrud i weekenden, nærmere bestemt lørdag mellem klokken 10 og 23.

Tyven er kommet ind ved at bryde et vindue til soveværelset op og har stjålet en flaske Bailey, to halvanden liters colaflasker og nogle småmønter.