Tre Krogsbølle-knægte driver mobilt diskotek i fritiden: I weekenden spiller de på egen hjemmebane

Krogsbølle: Når byfesten i Krogsbølle fredag skydes i gang, er det helt store musikalske navn John Mogensen og Jam, der går på scenen cirka klokken 21. Men for mange af de lokale gæster bliver det formentlig ligeså sjovt at opleve det mobile diskotek, NorthSound, som også skal spille i løbet af aftenen.

Bag NorthSound står Christian Andersen (22), Jeppe Søndergaard (21) og Frederik Landtved (22). De tre gutter har alle gået i samme klasse på Krogsbølle Skole og gik ud i sommeren 2013. Fredag aften vender de tilbage til barndomsegnen, når NorthSound giver koncert på boldbanerne lige ved siden af Kystskolen afdeling Krogsbølle, som den lokale skole i dag hedder.

- Der bliver sjovt at vende tilbage. Vi er alle flyttet hjemmefra, og af den grund kommer vi ikke så meget i Krogsbølle, som vi gjorde, da vi gik på skolen, fortæller Frederik Landtved.

Christian og Frederik, der er i gang med at uddanne sig til datamatiker og elektriker, bor i Odense, mens Jeppe, som arbejder som mekaniker på en maskinstation, er flyttet til Jelling ved Vejle.

Men det er faktisk ikke første gang, NorthSound skal underholde til byfesten i Krogsbølle. Diskoteket har spillet der en gang tidligere for to år siden - dengang var NorthSide stort set lige blevet dannet.

- I 2016 blev vi cvr-registreret som en lille virksomhed. Siden da er det gået rigtig fint med bookinger, især på Nordfyn, men også på resten af Fyn. Indtil videre har vi otte job i løbet af sommeren, og vi skal spille til sommerfester, byfester, firmafester, sølvbryllup osv. Det er en ren og skær fritidsinteresse, og vi har primært valgt at gøre det for at komme til at se hinanden noget oftere, siger Frederik Landtved.