Tovholder på temadag: Jeg er forbavset over mængden af plastikaffald

Morud: Anders Dupont er egentlig snedker- og tømrermester, men har det seneste stykke også lagt en del af sin energi på at være tovholder på gårsdagens temadag om verdensmål 13 i Morud. Han kan nemlig godt lide, at tingene bliver gjort, og er "sådan en, der bare skubber på", for så er der - som han siger - altid nogen, der begynder at skubbe med. Og så er det med natur og grøn omlægning også noget, han dagligt er optaget af:

- Når jeg renser tage, skal jeg jo for eksempel være opmærksom på at bruge de rigtige, miljørigtige produkter, som ikke forurener miljøet. Ellers får vi simpelthen bøder. Så i mit arbejde handler grøn omlægning om at finde et mere grønt produkt.