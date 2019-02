Torben lukker servicefirma efter skade

En skade i skulderen efter et uheld tvinger nu 61-årige Torben Thorup til at stoppe sit firma.

Bogense: I godt 15 år har Torben Thorup drevet TT Handel og service, hvor han blandt andet har solgt brændeovne, træpiller og andet tilbehør. Men fra 1. marts er det helt slut, efter at Torben Thorup faldt og kom i klemme under løft af en tung genstand.

I ulykken fik han revet flere muskler over i sin skulder og siden har han trænet for at komme tilbage til fuld styrke.

- Nu har jeg fået at vide, at jeg ikke kommer længere med genoptræningen og at jeg må leve med armen, som den er nu, fortæller Torben Thorup.

Allerede i 2016 stoppede han salget af brændeovne, men de seneste par år har han vedligeholdt og ydet service på Ecoteck-ovnene. Nu lukker den del af forretningen også.

- Det er trist at sige stop, for jeg har altid godt kunnet lide kundekontakten og det at komme ud til folk, men sådan er det. Jeg kan jo ikke ligge på et gulv og have skilt kundens ovn ad, og så må jeg give op midt i det hele på grund af smerter. Nu vil jeg prøve at finde nogle timers arbejde, som jeg kan holde til, siger han.