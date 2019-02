Tomlen op: De fleste skoler tilfredse med ny model

Sletten Skole

"Skolebestyrelsen på Sletten Skole synes, at den nye ressourcetildeling til særlig klassedannelse i skoleåret 2019/2020 sker på en fornuftig måde."

Men selv om skolebestyrelsen altså er positiv over for den foreslåede tildelingsmodel, er formanden, Peter Rasmussen, ikke tilfreds med arbejdsbetingelserne i høringsperioden:

- Hver gang vi skal lave et høringssvar, er vi for sent ude i forhold, til at vi kan grave os ned i det, embedsmændene sender ud til os. Vi skulle selv bede om at få de tal, der ligger bag beregningerne, siger Peter Rasmussen.