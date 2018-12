Toiletkrigen: Nyt handicaptoilet parkeret

Bogense har fået et nyt handicaptoilet på p-pladsen ved Hotelpassagen. Placeringen er fundet, efter at naboprotester jordede plan om offentligt handicaptoilet på kirkegården.

Bogense: Handicappede på bytur i Bogense har fået en ny mulighed for at komme på toilettet. På parkeringspladsen ved Hotelpassagen er bygget et lille rødt murstenshus med handicaptoilet, og de to parkeringspladser tættest på bygningen er nu forbeholdt biler med handicap-skilt.

Placeringen ved P-pladsen blev valgt, efter at voldsomme naboprotester i sommeren 2016 fik begravet planer om at indrettet et handicaptoilet på kirkegården ved Bogense Kirke.

Den nye placering falder i god jord hos Ole Sahl, der er Handicaprådets tilgængelighedsekspert. Det vil sige, at han bliver taget med på råd i kommunale sager, der handler om at give personer med handicap samme muligheder som alle andre.

- Bogense er jo en turistby, så det er vigtigt, at byen også er tilgængelig for turister med handicap, siger han, der har fået at vide, at også indretningen af den nye toiletbygning fungerer efter hensigten.

Om det er rigtigt, er det ikke muligt at konstatere, den dag avisen mødes med Ole Sahl ved toiletbygningen. For døren er låst og reagerer ikke på døråbneren.

Det viser sig, at det er en teknisk fejl.

- Det er en kontakt på dørpumpen, der er defekt, men vi får det ordnet så hurtigt som muligt, siger gartnerformand i Nordfyns Kommune Keld Olesen, der har ansvaret for vedligeholdelse og rengøring af toilettet.

Keld Olsen beroliger dog med, at selv om den automatiske døråbner ikke fungerer udefra, er det altid muligt at komme ud inde fra toilettet med en manuel lås.