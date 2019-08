Jullerup: Alex Knudsen har holdt 40 foredrag - indtil nu - om den Nordfynske Jernbane, der i 84 år forbandt Bogense, Otterup og Odense, men jernbanen er ikke det eneste fra den nordfynske lokalhistorie, den 72-årige tidligere tømrer er velbevandret i.

Derfor har han også denne sommer fået et nyt job som guide på busture rundt på Nordfyn. Han stiger på bussen i Båring og fortæller løs, mens bussen blandt andet passerer Morten Korchmuseet, Kongsdal Åben Have, Padesø Kirke, Langesø, Tverskov, runder Gyldensteen Strand for at slutte i Bogense, hvor turisterne spiser middag på hotellet.

- Jeg har 12-14 ture i år, fortæller den travle pensionist med det store lokalkendskab.

Og mon ikke også turisterne undervejs får historien om den nordfynske arkitekt Kristen Kristensen (1863-1933), der blandt andet har tegnet hovedbygningen til Særslev Skole, hvor der, et halvt hundrede år før det blev normalt, også var plads til en gymnastiksal i underetagen, så eleverne også kunne få rørt kroppen i løbet af skoledagen.

For arkitekten fra Morud kan den tømreruddannede Alex Knudsen også berette indgående om.