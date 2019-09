To indbrud i Morud

Det skal være usagt, om der er en sammenhæng, men to boliger i Morud blev med få timers mellemrum onsdag ramt af indbrud.

Morud: Man kan ikke hævde, at det var i ly af mørket, at indbrudstyve onsdag slog til i Morud. To indbrud i private beboelser blev begge begået i dagtimerne.

Mellem klokken 8.00 og 13.10 skaffede én eller flere tyve sig adgang til en bolig på Birkevej. Adgangen til boligen skete ved at knuse en terrassedør. Der var spor efter færden i hele huset, og der blev stjålet kontanter og smykker. Dagens andet indbrud indtraf mellem klokken 17.15 og 18.15 i en bolig på Krydtgyden. Her skaffede man sig adgang gennem et vindue ind til soveværelset.

Udbyttet blev blandt andet lamper, nøgler til huset samt diverse andet, fremgår det af døgnrapporten fra Fyns Politi.