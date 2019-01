Tilskud til fodboldfest: Lokalunion får igen tilskud

Derfor søger DBU

Af ansøgningen fremgår det, at DBU Fyn vurderer, at awardshowet i Otterup Idrætscenter er med til at brande Nordfyn ved at vise, at der sker noget. Derudover vurderer DBU Fyn, at begivenheden er med til at brande og skabe omsætning til Otterup Idrætscenter - samt være en indtjeningskilde for det lokale foreningsliv.

DBU Fyn oplyser desuden, at Nordfyns Kommunes logo vil fremgå af plakater, annonce i Fyens Stiftstidende, facebook-kampagner samt mails til fynske fodboldklubber. Nordfyns Kommune vil derudover blive nævnt ved selve arrangementet. Fynsk Fodboldaward dækkes blandt andre af TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende.

Tilskuddet fra Nordfyns Kommune tages fra brandingpuljen, hvor der står 812.200 kroner.