Nordfyn: For to år siden besluttede Nordfyn Kommune sig for at sløjfe reglen om, at håndværkerfirmaer skulle stille bankgaranti ved opgaver for under to millioner kroner.

Det betød, at mange mindre firmaer nu pludselig kunne være med i udbuddet på kommunens opgaver. Og den beslutning har både Nordfyns borgmester Morten Andersen, Dansk Byggeri Fyn og de lokale håndværkere været glade for.

- Den tillid, kommunen viser de private virksomheder er guld værd, og det belønner sig. Nordfyns Kommune får bedre priser, og både kommunen og virksomhederne slipper for besværet og administrationen med garantierne. Der er ingen tvivl om, at Nordfyns Kommune er en foregangskommune, siger formand for Dansk Byggeri Fyn, Dan Johansen, i en pressemeddelelse.

I dag kræver næsten halvdelen af landets kommuner garantier fra virksomhederne, når de udfører arbejde på mere end en million kroner, og 34 kommuner kræver også garantier ved opgaver, fra 500.000 kroner. 14 kommuner kræver, at virksomhederne stiller garantier ved opgaver med en værdi på mindre end 500.000 kroner.

- Som kommune skal vi naturligvis ikke løbe unødvendige risici, men vi kan bare konstatere, at det i forbindelse med de små projekter aldrig har været aktuelt at udløse de stillede arbejdsgarantier. Derfor tog vi beslutningen om at hæve grænsen til to millioner kroner, og det har vi ikke fortrudt, siger borgmesteren.

Dansk Byggeri arbejder for, at grænsen sættes op til mindst én million kroner i alle kommuner.