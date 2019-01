Tid til skolevalg: - Jeg tænkte før, at politik var mere for voksne. Men ikke nu

Seks politikere til debatmøde og et intensivt forløb om politik fik interessen frem i Nislevgård Efterskoles unge elever. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Størstedelen af eleverne på Nislevgård Efterskole fik øjnene op for vigtigheden af politik ved debatmøde frem mod Skolevalg 2019.

Otterup: Det dæmrede for Nislevgårds efterskoleelever, da seks ungdomspolitikere debatterede løst og fast om mildere eller strengere fængselsstraffe, aktiv dødshjælp, et stop for karakterkravene og legalisering af cannabis.

På det seneste har eleverne arbejdet med valg, partier og politiske emner frem mod Skolevalg 2019, som er et folketingsvalg for skoleelever under 18 år. Det hele kulminerede i en debat blandt ungdomspolitikere, der skulle kæmpe om elevernes stemmegunst fra mod valget torsdag den 30. januar.

Eleverne fungerede selv som benhårde ordstyrere med hjælp fra viceforstander Edwin Koolen, og særligt til emnet omkring karakterkrav på gymnasierne stak eleverne fingrene i vejret med spørgsmål.

Slutteligt kunne de så til en bolle med nutella hyggesnakke med ungdomspolitikerne i efterskolens kantine. Her havde flere fået mod på meget mere politik, og nogle af dem sagde følgende:

Jonathan Lohse, 10. klasse - Jeg troede egentlig, jeg ville stemme venstreorienteret, men min stemme er efter i dag rykket over til de liberale partier. - Politik sagde mig ikke det store før i dag, men det var spændende at høre om fremtiden og partiernes løsninger på forskellige problemer. Jeg tænkte før, at politik var mere for voksne, men ikke nu. Jeg kan selv stemme ved næste folketingsvalg, og så tænker jeg bare mere over det. Det kan jeg også høre, mine kammerater gør.

Henriette Hansen, 8. klasse - Før debatten og vores arbejde med partiernes politik var jeg meget i tvivl om, hvad jeg skulle stemme på. Efter i dag er jeg dog blevet ret sikker. - Jeg kan godt lide politiske diskussioner. Det kunne jeg også før. Det er fedt at snakke om hinandens holdninger og at høre om den verden, vi lever i.

Sarah Nielsen, 8. klasse - Jeg er stadig meget i tvivl om, hvilket parti jeg skal stemmer på. De talte godt for deres sag, og der er mange emner, man skal vurdere ud fra. Så jeg ved det ikke. - Egentlig er jeg ikke så meget til politik, men forløbet her har åbnet mine øjne for flere vigtige emner. Jeg synes, aktiv dødshjælp-diskussionen er spændende.